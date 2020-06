Qui a oublié trois kilos d'or dans un train en Suisse ?

Dans l'histoire des oublis, celui-ci figure probablement parmi les plus coûteux... au sens propre. En octobre 2019, trois kilos d'or ont été retrouvés dans un train reliant Saint-Gall et Lucerne, dans l'est de la Suisse. Depuis, les autorités tentent de retrouver le voyageur étourdi, jusqu'ici en vain.

C'est dans l'espoir de faire avancer leurs recherches qu'elles ont décidé de les rendre publiques. Les autorités helvétiques ont fait savoir qu'elles laissaient cinq ans au propriétaire du précieux bagage pour se manifester et réclamer son dû.

Selon les informations de la BBC, le trésor oublié vaut 170.000 euros. Une somme conséquente qui devrait attirer les convoitises. La justice Suisse n'a d'ailleurs pas précisé sur quels critères elle s'appuiera pour distinguer le véritable propriétaire des nombreux prétendants au titre.