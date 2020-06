Trois chiffres chocs sur la faim dans le monde

Dans le monde, 821 millions de personnes souffrent de la faim. Une famine déjà à son plus haut niveau depuis plusieurs années. Et à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la faim, ce lundi 15 juin, des organisations alertent sur le risque d’aggravation de la situation à cause de la pandémie de Covid-19.

21.000 personnes meurent de faim chaque jour

L’insécurité alimentaire est à son plus haut niveau depuis 2017, selon le dernier rapport sur les crises alimentaires dans le monde, publié en avril dernier, avant même que le Covid-19 ne soit considéré comme une pandémie. «Environ 21.000 personnes meurent quotidiennement dans le monde de causes liées à la faim», a rappelé Arif Husains, économiste au Programme Alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, à l’AFP.

Les principaux facteurs de crises alimentaires sont les conflits. L’organisation Action contre la faim explique : «Lors de conflits, les systèmes et les marchés alimentaires sont perturbés, ce qui fait monter les prix des produits alimentaires et entraîne parfois des pénuries d’eau, de carburant, ou de denrées alimentaires». Les changements climatiques sont aussi des facteurs explicatifs de l’insécurité alimentaire, notamment les cyclones, des vagues de sécheresses, le décalage de la saison des pluies, les inondations…

Selon les analyses du PAM, 135 millions de personnes, venant de 55 pays différents, se trouvaient en 2019 dans une situation alimentaire grave et aigüe. Cette situation pourrait s'aggraver avec la propagation du Covid-19.

265 millions de personnes victimes d'insécurité alimentaire grave en 2020

Avec la pandémie, des millions de personnes n’ont pas pu accéder à une alimentation saine et équilibrée, depuis le début de la crise. Les restrictions de déplacement ou les mesures de confinement ont parfois limité l’accès aux denrées alimentaires, dans des pays où la population souffre déjà de malnutrition. Le PAM prévoit que 265 millions de personnes seront en situation d'insécurité alimentaire grave à la fin de l'année 2020, soit 130 millions de personnes de plus qu'en 2019.

Les enfants sont aussi particulièrement touchés par le manque de nourriture. «Près de 370 millions d’enfants manquent un repas équilibré à l’école», à cause des mesures de confinement, ajoute David Beasley, directeur du PAM.

Pour des millions d'enfants, le repas qu'ils prennent à l'école est le seul qu'ils reçoivent dans une journée. Nous devons agir maintenant pour éviter que la pandémie de #COVID19 ne devienne une catastrophe de la faim. @WFP_FR pic.twitter.com/8uKB8OQbnH — UNICEF France (@UNICEF_france) June 14, 2020

Les personnes souffrant de malnutrition sont aussi plus vulnérables face au coronavirus, car elles ont un système immunitaire affaibli. Elles pourraient donc développer des symptômes plus graves du Covid-19.

300.000 personnes pourraient mourir de faim chaque jour à cause du coronavirus

«Si nous ne pouvons pas venir en aide aux personnes victimes de la faim, notre analyse montre que 300.000 personnes pourraient mourir de faim chaque jour après une période de trois mois», a déclaré M. Beasley.

Le rapport sur les crises alimentaires mondiales de 2020 suggère que dans les pays les plus touchés par la faim et la pauvreté (notamment en Afrique et au Moyen-Orient), il y aura plus de victimes des conséquences économiques du Covid-19 que du virus lui-même. En Afghanistan, au Soudan du Sud, au Yémen, au Zimbabwe et en République démocratique du Congo, les systèmes de santé sont déjà saturés, et manquent d’équipement et de médecins.

Les pays riches sont aussi touchés par l’insécurité alimentaire. Selon l’ONG CCFD Terres Solidaires, la Fédération européenne des banques alimentaires a constaté une augmentation de 25% à 30% de demandes d’aides en Europe de l’Ouest. Elles ont augmenté de 40% en Italie, particulièrement touchée par le virus.

Le directeur du Programme alimentaire mondial évoque donc une probable «pandémie de faim» si les aides apportées aux populations les plus fragiles ne sont pas suffisantes.