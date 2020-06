Coronavirus à Pékin : faut-il craindre une deuxième vague ?

Une situation «extrêmement grave». Une centaine de cas de coronavirus ont été recensés à Pékin ces cinq derniers jours, après plus de cinquante jours sans aucune contamination. Un retour du virus dans la capitale chinoise qui fait craindre une deuxième vague de Covid-19.

Preuve que la menace est prise au sérieux, une trentaine de zones résidentielles ont été placées en quarantaine, les écoles, sites sportifs et culturels fermés, tout comme plusieurs marchés (dont celui de Xinfadi, où le virus est réapparu), la rentrée des élèves de maternelle repoussée et une campagne massive de tests lancée. Pékin est engagé dans une «course contre la montre» contre le Covid-19, a déclaré devant la presse Xu Hejian, un porte-parole de la mairie.

Du côté de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), on indique suivre «de très près» la situation et évoque l'envoi d'experts supplémentaires à Pékin. Un nouveau foyer est «toujours préoccupant», a indiqué Michael Ryan, directeur du programme de gestion des situations d'urgence sanitaire à l'OMS, tout en saluant la réaction du pouvoir chinois. Un cluster «doit faire l'objet d'une enquête et être contrôlé, et c'est exactement ce que font les autorités», a-t-il déclaré.

Contactée par CNEWS, l'épidémiologiste et biostatisticienne Catherine Hill loue également la réponse de Pékin, qui a porté sa capacité quotidienne de dépistage à plus de 90.000 personnes, selon l'agence de presse Chine nouvelle. «En confinant et surtout en testant, ils vont trouver les porteurs du virus et les isoler», explique l'ancienne cheffe de service à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif (Val-de-Marne), rappelant que c'est ce qui avait été fait entre mi-mai et début juin à Wuhan, berceau de l'épidémie fin 2019, après la découverte de plusieurs cas. Près de 10 millions d'habitants sur les 11 millions que compte la métropole avaient été testés en deux semaines, d'après les autorités.

Zéro décès lié à cette vague de nouveaux cas

L'épidémiologiste française se montre donc optimiste pour la suite, malgré la plus forte hausse de cas de Covid-19 qu'a connue la Chine depuis deux mois (106 en cinq jours, dont 27 sur les dernières 24 heures). «Les Chinois vont contrôler l'épidémie qu'ils ont à Pékin, je n'ai aucune inquiétude là-dessus», assure-t-elle, alors qu'aucun décès lié à ces nouveaux cas n'a pour le moment été enregistré (environ 4.600 morts depuis le début de l'épidémie en Chine, pour quelque 84.000 infections confirmées).

Selon Wu Zunyou, épidémiologiste en chef du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) chinois, les prochains jours seront décisifs. «Si le nombre de cas n'augmente pas de manière significative (dans les trois prochains jours), cela signifie que l'épidémie se stabilisera», a-t-il déclaré lundi à la chaîne de télévision d'Etat CCTV.

Pour Yang Peng, chercheur au CDC à Pékin, cette nouvelle envolée de cas dans la capitale chinoise vient rappeler que les efforts face au coronavirus ne doivent pas être relâchés, ni en Chine, ni dans le reste du monde. «C'est un nouveau virus très compliqué dont nous n'avons toujours pas clairement compris les principes. Notre immunité reste très faible. Nous devons rester en "mode guerre"», a-t-il averti sur CCTV.

