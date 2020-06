DIRECT - Coronavirus : 38 décès depuis 24 heures dans les hôpitaux français

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 29.547 morts en France, où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

20h46

La France a enregistré 38 décès supplémentaires liés au Covid-19 dans les dernières 24 heures dans les hôpitaux et le nombre de cas graves nécessitant une hospitalisation en réanimation continue de baisser, selon un bilan communiqué mardi par la Direction générale de la Santé (DGS).

Le pays a également enregistré 73 décès supplémentaires cette semaine en établissements sociaux et médico-sociaux, portant à 29.547 le nombre total de morts en France depuis le début de l'épidémie.

"Le solde reste négatif en réanimation, avec 26 malades de Covid-19 en moins par rapport à hier", selon la DGS confirmant la courbe descendante pour les cas les plus sévères depuis le pic atteint début avril (avec plus de 7.000 malades alors en réanimation en raison du coronavirus). En tout, 820 malades sont encore atteints d’une forme sévère de Covid-19. Au total, 10.535 personnes sont hospitalisées pour une infection Covid-19 soit 217 personnes de moins que la veille.

18h24

"Finis les applaudissements, place aux rassemblements" : après trois mois de crise sanitaire, médecins, aides-soignants et infirmiers ont battu le pavé par dizaines de milliers mardi un peu partout en France pour rappeler le gouvernement à ses promesses sur l'hôpital, mais des affrontements ont terni plusieurs manifestations.

Les soignants, en majorité des infirmières, sont sortis en bloc : 18.000 à Paris, 7.500 à Toulouse, au moins 4.000 à Bordeaux et 3.500 à Marseille, entre 4 et 5.000 à Strasbourg, 2.600 à Montpellier, 2.400 à Tours, 1.980 à Rouen, 1.500 à Caen, 1.400 à Cherbourg, 1.300 à Rennes, mais aussi 800 à Gap, 1.200 à Chambéry, 1.300 à Ajaccio, 5.500 à Nantes, 3.800 à Grenoble et 6.000 à Lyon, selon la police.

A Paris, où le cortège parti du ministère de la Santé a rejoint en milieu d'après-midi l'esplanade des Invalides, des échauffourées ont éclaté en fin de parcours.

18h03

Pékin a exhorté mardi soir ses habitants à éviter les voyages "non essentiels" en dehors de la ville et interdit aux résidents de zones touchées de quitter la capitale après un rebond des cas de Covid-19.

"Toute personne qui doit vraiment quitter Pékin devra fournir un certificat attestant d'un test négatif réalisé lors des sept derniers jours", a indiqué lors d'une conférence de presse Chen Bei, la secrétaire générale adjointe de la mairie.

18h02

Bruxelles doit dévoiler mercredi un plan pour mieux défendre les entreprises européennes de prédateurs étrangers, avec dans son viseur les groupes chinois largement subventionnés.

Réclamée par Paris et Berlin, cette initiative est plus que jamais d'actualité car les mesures de confinement liées au coronavirus ont considérablement affaibli de nombreuses firmes de l'Union, devenues des proies plus faciles pour des groupes aux reins financiers solides.

17h52

Les Etats-Unis et le Canada ont décidé de prolonger la fermeture de leur frontière commune jusqu'au 21 juillet pour tous les déplacements non essentiels, a indiqué mardi le Premier ministre canadien Justin Trudeau. "Le Canada et les Etats-Unis se sont entendus pour prolonger de 30 jours, jusqu'au 21 juillet, les mesures frontalières qui sont actuellement en place", a dit M. Trudeau.

"C'est une décision qui va protéger les gens des deux côtés de la frontière alors que l'on continue la lutte contre le Covid-19", a-t-il ajouté. La frontière la plus longue au monde est fermée depuis le 21 mars, sauf pour le commerce des biens et marchandises.

16h29

Un médicament de la famille des stéroïdes, la dexaméthasone, réduit d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints par le Covid-19, selon les premiers résultats d'un vaste essai clinique qualifiés mardi d'"avancée majeure".

Dans la foulée de cette annonce, le gouvernement britannique a indiqué que ce traitement allait être immédiatement utilisé pour traiter les malades concernés.

15h46

Le président de la République Emmanuel Macron a appelé mardi à relocaliser une partie de la production de médicaments lors d'une visite au laboratoire Sanofi, qui va investir 610 millions d'euros pour doper ses vaccins et créer une nouvelle usine en France.

La pandémie a remis sur le devant de la scène la question de la sécurité sanitaire, avec notamment de fortes tensions sur certains médicaments, comme les curares.

14h58

Les services britanniques de santé (NHS) vont utiliser dès mardi le dexamethasone, médicament de la famille des stéroïdes permettant selon une étude majeure de réduire la mortalité du Covid-19, pour traiter la maladie, a annoncé le ministre de la Santé Matt Hancock.

"Nous travaillons avec le NHS pour inclure le dexamethasone à son traitement standard contre le Covid-19 à partir de cet après-midi", a déclaré M. Hancock dans une vidéo postée sur son compte Twitter, précisant que le Royaume-Uni disposait de 200.000 traitements prêts à l'emploi stockés depuis mars.

7h26

La Chine a fait état mardi de 27 nouvelles contaminations par le Covid-19 à Pékin, où un marché supplémentaire a été fermé ainsi que sept zones résidentielles environnantes. Le bilan de la résurgence du nouveau coronavirus au cours des cinq derniers jours dans la capitale chinoise passe ainsi à 106 contaminations.

Cinq marchés sont désormais fermés en tout ou partie, dont le gigantesque marché de gros de Xinfadi, l'un des plus grands d'Asie, où le virus a été repéré la semaine dernière.

6h03

La situation épidémique à Pékin est "extrêmement grave", a averti mardi un porte-parole de la mairie, alors que plus d'une centaine de personnes ont été contaminées depuis la semaine dernière dans la capitale chinoise par un soudain regain de contagion.

Pékin est engagé dans "une course contre la montre" contre le nouveau coronavirus, a déclaré devant la presse le porte-parole de la mairie, Xu Hejian. La ville a porté sa capacité quotidienne de dépistage à plus de 90.000 personnes par jour.

6h01

La Nouvelle-Zélande a fait état mardi de deux nouveaux cas de coronavirus, ce qui met fin à une période de 25 jours sans aucune nouvelle infection, ont annoncé les autorités sanitaires.

Ces deux nouvelles personnes porteuses de la maladie Covid-19 sont récemment arrivées du Royaume-Uni, a déclaré le ministère de la Santé qui a affirmé qu'ils "sont liés".

Seuls les ressortissants néo-zélandais et leurs familles sont autorisés à entrer sur l'archipel, à quelques exceptions près comme les personnes ayant des raisons professionnelles ou humanitaires.