Elle donne vie à trois poussins avec des oeufs achetés au supermarché

Beep, Peep et Meep. Une habitante du Hertfordshire, au nord de Londres (Royaume-Uni), est parvenue à faire éclore trois œufs de cane achetés dans un supermarché.

Pour ce faire, Charli Lello, 29 ans, les a mis dans une petite couveuse artificielle, aussi appelée incubateur, rapporte BBC News.

BBC News - Woman hatches ducks from Waitrose eggs https://t.co/dAK4iAaNqc





A woman has hatched three ducklings called Beep, Peep and Meep



Charli Lello 29, from Hertfordshire, put the Clarence Court eggs in an incubator to pass the time after being furloughed





