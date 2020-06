La Chine et l’Inde au bord de la guerre ?

La tension a encore augmenté d'un cran entre la Chine et l’Inde. Ce 15 juin, un affrontement à la frontière a fait trois morts du côté indien.

Cette «confrontation violente» a lieu alors que les deux pays se disputent un territoire. Depuis 1960, la Chine revendique officiellement la région du fleuve Galwan au Ladakh, a rapporté le Business Standard. L'échange de balles peut cependant sembler étrange car le 7 juin dernier, les deux gouvernements assuraient qu'ils allaient trouver une solution pacifique au différend.

Pékin a assuré que l'Inde était responsable de l'incident, en raison de deux incursions au-delà de ce qui est considéré comme la frontière selon la Chine. «Nous appelons une nouvelle fois l'Inde (...) à maîtriser ses troupes frontalières», a déclaré dans la foulée le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. «Ne franchissez pas la frontière, ne provoquez pas de troubles», a-t-il lancé.

Depuis le début du mois de mai, la Chine a déployé des milliers de soldats le long de la frontière avec plusieurs incursions en territoire indien. Des premiers affrontements à coups de poing, pierres et bâtons faisant plusieurs blessés avaient alors été recensés.

Plusieurs voisins de la Chine entretiennent avec elle des contentieux territoriaux comme le Japon (en mer de Chine orientale). «En tant que plus grosse et sans doute plus forte puissance militaire d'Asie, la Chine est déjà une menace pour les États-Unis et d'autres nations de la région en termes d'équipements militaires», a noté auprès de l'AFP James Char, expert de l'armée chinoise à l'Université de technologie de Nanyang, à Singapour. «Mais cela ne signifie pas qu'elle s'apprête à entrer en guerre», a-t-il nuancé.

