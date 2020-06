Afrique du Sud : Un homme suspecté du meurtre d’une femme enceinte de huit mois arrêté

La police sud-africaine a arrêté un homme, suspecté d’être le meurtrier d’une femme enceinte, dont le corps a été retrouvé le 8 juin poignardé et suspendu à un arbre.

Âgée de 28 ans, Tshegofatso Pule était enceinte de huit mois, a rapporté la BBC. Elle avait disparu le 4 juin dernier avant d’être retrouvée quatre jours plus tard à Roodepoort, en banlieue ouest de Johannesburg.

I saw someone say that several men had been lynched. The 3rd victim who came through my TL was Tshegofatso Pule, who was murdered in South Africa. She’d been fighting with her boyfriend. Just because it didn’t happen in the states her life and death still matter #JusticeForTshego pic.twitter.com/mlTylJ4kZq

— Rebekah Weatherspoon ... is forever on deadline. (@RdotSpoon) June 16, 2020