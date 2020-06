Dexamethasone : ce qu'il faut savoir sur le premier traitement efficace contre le Covid-19

Un premier traitement pour améliorer le taux de survie des malades du Covid-19 a été trouvé au Royaume-Uni, ont annoncé mardi les chercheurs à l'origine de cette découverte. Efficacité, prix, mise en circulation... : tout ce qu'il faut savoir sur la dexaméthasone.

un traitement efficace chez les cas graves

L'essai clinique britannique Recovery est à l'origine de cette avancée. Ses responsables ont annoncé avoir trouvé un médicament qui diminue significativement la mortalité chez les patients gravement atteints par le Covid-19.

Concrètement, la dexaméthasone réduirait d'un tiers la mortalité chez ces malades. Si le médicament avait été utilisé pour traiter des patients au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie, jusqu'à 5 000 vies auraient pu être sauvées selon les chercheurs, rapporte The Guardian. En revanche, il ne semble pas aider les malades qui n'ont pas de problèmes respiratoires.

La dexaméthasone est le premier médicament dont l'amélioration de la survie en cas de Covid-19 est observée. L'antival remdesivir a montré une efficacité pour accélérer le rétablissement des malades hospitalisés atteints par le virus, mais il n'a pas été prouvé qu'il permet d'éviter des morts.

deja utilise et bon marche

La dexaméthasone fait partie de la famille des stéroïdes. Elle est déjà utilisée dans de nombreuses indications pour son effet anti-inflammatoire puissant. Depuis le début des années 60 le médicament est prescrit pour des affections telles que l'asthme et la polyarthrite rhumatoïde, rapporte The Guardian. En plus d'être déjà commercialisé, il est peu cher et facilement disponible, a indiqué l'un des responsables de Recovery, Peter Horby de l'université d'Oxford.

Le gouvernement britannique a indiqué avoir 200 000 traitements prêts à l'emploi en réserve, et d'ores et déjà pris des mesures pour avoir suffisamment de stock même en cas de deuxième vague.

une utilisation rapide en grande-bretagne

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré qu'elle allait conduire une «méta-analyse» de ces recherches, dans le but d'actualiser ses directives pour «refléter comment et quand le médicament devrait être utilisé» pour traiter le Covid-19, rapporte l'AFP. Le Royaume-Uni a quant à lui annoncé que ce traitement allait être immédiatement utilisé pour traiter les malades concernés.

Le médicament est administré par voie intraveineuse en soins intensifs et sous forme de comprimés pour les patients moins gravement malades, indique The Guardian.