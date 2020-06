Le PDG de Netflix donne 120 millions de dollars pour l'enseignement supérieur des jeunes noirs

Pour montrer son engagement dans la lutte contre le racisme, Reed Hastings a décidé de soutenir l'enseignement supérieur des jeunes américains de couleur. Le cofondateur et directeur de Netflix a annoncé un don de 120 millions de dollars aux HBCU (Historically black colleges and universities ou Universités traditionnellement noires en français).

Avec son épouse, Patty Quillin, l'entrepreneur a partagé cette somme entre trois établissements. L'United negro college fund (UNCF), le Spelman college et le Morehouse college recevront donc 40 millions de dollars chacun.

Interrogé par la chaîne de télévision CNBC, Reed Hastings a justifié son choix : «Il y a beaucoup de bonnes causes à soutenir mais les HBCU ont 150 ans, sont extraordinairement résilientes et produisent un nombre incroyable de diplômés noirs».

Ce don intervient dans un contexte tendu aux Etats-Unis, alors que des centaines de milliers de manifestants se mobilisent contre le racisme, notamment après de nombreuses arrestations violentes de personnes noires et le décès de George Floyd, mort lors de son interpellation.

La population noire américaine a également été durement touchée par le coronavirus qui a mis en lumière les disparités existantes dans l'accès à des soins de qualité, souvent inaccessibles pour les communautés minoritaires aux Etats-Unis.

«Ce n'est pas la première fois que le racisme montre son horrible tête, a continué Reed Hastings. Mais l'ampleur de la tragédie actuelle nous a vraiment amené à nous concentrer et à nous dire "faisons quelque chose pour soutenir ces grandes institutions et donner aux gens un peu d'espoir". Nous voulons aider à attirer l'attention sur les HBCU, pour montrer qu'elles font partie de la solution dont l'Amérique a besoin et pour que les enfants noirs y aspirent».

Selon le Dr Mary Schmidt, présidente du Spelman college, 48% de ses étudiants et 60% de ceux du Morehouse college sont éligibles à la subvention fédérale Pell, qui aide les familles à faible revenu. Elle souligne ainsi que les HBCU, qui ont «le moins de moyens» parmi les établissements américain, «prennent la responsabilité d'éduquer à un niveau supérieur les étudiants qui ont le plus besoin de ressources».

Ce n'est pas la première fois que le directeur de Netflix choisit de consacrer une partie de sa fortune à l'enseignement. Il a déjà donné des millions de dollars à des «charter schools», ces écoles privées financées par de l'argent public, et a lancé un fonds philantropique de 100 millions de dollars pour l'éducation des enfants en 2016.

