Keedron Bryant, le jeune qui a chanté en hommage à George Floyd, a signé un contrat avec Warner

Il avait ému les Etats-Unis et le monde avec sa voix, il en est aujourd'hui récompensé. Keedron Bryant, jeune adolescent de 12 ans, a signé un contrat avec Warner Records grâce sa vidéo virale dans laquelle il chantait après la mort de George Floyd.

«Je veux juste vivre, Dieu, protège-moi, je veux juste vivre», clamait-il alors a cappella, visiblement marqué par le décès de cet homme noir de 46 ans aux mains de la police. La chanson, écrite par sa mère, sera dévoilée en entier le 19 juin selon AP, qui révèle l'histoire.

L'extrait avait été partagé dans le monde entier, au point que Barack Obama lui-même en parle dans l'une de ses déclarations sur le sujet. LeBron James ou encore Janet Jackson avaient également partagé leur émotion.

Le jeune Keedron s'est dit «très excité, parce que c'est ce que Dieu m'a demandé de faire», a-t-il expliqué à l'agence de presse américaine. Dem Jointz, producteur qui a notamment travaillé avec Rihanna, Christina Aguilera ou encore Dr. Dre, fait partie du projet. Il a déclaré à AP qu'il y avait «tellement d'énergie dans cette seule vidéo, c'était juste facile pour moi de produire autour de cela».

Et pour se détacher des éventuelles critiques vis-à-vis de l'exploitation du talent dans un contexte comme celui des manifestations contre les violences policières, Warner a assuré qu'ils donneraient 100% des bénéfices nets à la National Association for the Advancement of Colored People (NCAAP), une organisation de défense des droits civiques. Mais ce n'est pas la première fois que le jeune garçon fait un pas dans le show-business, puisqu'il était apparu dans «Little Big Shots», une émission qui met en avant les talents chez des enfants. Peut-être le début d'une grande carrière au beau milieu d'une période troublée.

