Il pourrait ne pas y avoir d'immunité contre le Covid-19, selon une étude

La nouvelle a de quoi interpeller au moment où l'Inde et la Chine affrontent une expansion inquiétante du nombre de cas de coronavirus et qu'en Europe les foyers épidémiques se multiplient. Ainsi, à en croire une nouvelle étude sino-américaine, les humains pourraient ne jamais développer d'immunité contre le Covid-19.

Telle est la conclusion des travaux menés par une équipe de chercheurs chinois, dirigée par le professeur Wang Xinhuan de l'hôpital Zhongnan de l'université de Wuhan, et de scientifiques américains de l'université du Texas, à Galveston, relayée ce vendredi 19 juin.

Pour arriver à ce résultat, les scientifiques ont cherché à déterminer dans quelle mesure les soignants de l'hôpital de Wuhan, ville chinoise d'où est partie la pandémie à la fin de l'année 2019, avaient développé des anticorps, eux qui avaient été directement et dès le départ exposés à des patients infectés.

While the results should be treated with caution as they depend on how sensitive the antibody test is, this study raises concerns that many people may not get immunity from a #COVID19 #coronavirus infection. https://t.co/w15XdS8SMW

