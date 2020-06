Malala diplômée d'Oxford

La militante des droits de l'homme Malala Yousafzai a obtenu son diplôme de l'université d'Oxford au Royaume-Uni, a-t-elle annoncé sur Twitter le 18 juin.

Malala Yousafzai a exprimé sa «joie» et sa «gratitude» suite à l'obtention de son diplôme en politique, philosophie et économie. Elle avait intégré l'université d'Oxford, l'une des plus prestigieuses universités au niveau mondial, en 2017. Une réussite logique, puisqu'à seulement 22 ans la jeune femme est une icône de la défense du droit des femmes à l'éducation. A 17 ans, elle avait été récompensée par le prix Nobel de la Paix.

La militante pakistanaise a partagé l'heureuse nouvelle via quelques lignes accompagnées de deux photos, dont l'une la montrant en train de célébrer son diplôme en partageant un gâteau avec des proches :

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. pic.twitter.com/AUxN55cUAf

