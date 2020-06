Qu'est-ce que le «Juneteenth», célébré ce vendredi ?

Ce vendredi 19 juin marque le «Juneteenth», cette célébration qui correspond à la fin de l'esclavage aux Etats-Unis. Cette commémoration intervient dans une période de fortes tensions dans le pays où ont eu lieu de nombreuses manifestations contre le racisme et les violences policières depuis plusieurs semaines.

Plus exactement, le «Juneteenth» aussi appelé «Jour du jubilé» ou «Jour de la liberté» correspond à la libération des esclaves au Texas, le dernier Etat à l'avoir instaurée, le 19 juin 1865. Le chef de l'armée confédérée Robert Lee a mis fin à la guerre de Sécession américaine en signant sa reddition le 9 avril 1865, mais il a fallu plus de deux mois pour que les esclaves de Galveston, au Texas, apprennent qu'ils étaient désormais libres. Le président Abraham Lincoln avait en réalité libéré les esclaves de leur servitude deux ans et demi auparavant, en signant le 1er janvier 1863 la Proclamation d'émancipation.

Le Texas, dernier Etat à pratiquer l'escalavage

Le Texas, qui faisait partie de la Confédération sudiste, est à l'époque le dernier Etat à libérer ses esclaves. Ceux de Galveston n'ont appris la nouvelle qu'à l'arrivée des troupes de l'Union, commandées par le général Gordon Granger. «Le peuple du Texas est informé que, en accord avec la Proclamation de l'exécutif des Etats-Unis, tous les esclaves sont libres», indiquait un ordre du général Granger. «Ceci inclut une égalité absolue des droits individuels et des droits de propriété entre les anciens maîtres et esclaves».

Le choix de la date de meeting de Trump fait polémique

Le président Donald Trump avait initialement fixé la date de son premier meeting de campagne après la pause imposée par la crise sanitaire à ce vendredi 16 juin à Tulsa dans l'Oklahoma. Mais devant les nombreuses critiques dont ce timing avait fait l'objet, le candidat à sa réélection avait finalement fait marche arrière en décalant l'évènement au lendemain. Une décision d'autant plus souhaitable que la ville qui devait héberger le meeting a été le théâtre du plus grand massacre d'Afro-Américains en 1921.

Un climat de tensions après la mort de George Floyd le 25 mai

Cette année, la commémoration intervient en plein mouvement de protestation contre le racisme et les violences policières qui ont suivi la mort de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans, lors de son arrestation par un policier blanc le 25 mai à Minneapolis. Plusieurs grandes sociétés américaines, comme Nike ou Twitter, ont depuis annoncé que le 19 juin serait un jour chômé pour leurs salariés.

Le «Juneteenth» est majoritairement célébré par des réunions familiales et des messes à l'église. Des parades et des commémorations sont également organisées dans certaines villes du pays.

Retrouvez toute l'actualité sur la mort de George Floyd