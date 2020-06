Un ballon blanc non identifié traverse le ciel japonais et reste un mystère

Ovni, montgolfière ou outil d’observation ? Les Japonais s'interrogent. Un mystérieux objet blanc, de la forme d'un ballon, a été repéré par des habitants de Miyagi et de Fukushima flottant dans le ciel mercredi, au nord-est du pays. Certains sont persuadés que c'est un ovni, tandis que d'autres cherchent à comprendre de quoi il pourrait s'agir exactement.

L'agence météorologique du Japon rapporte que les appels concernant cet objet étrange ont commencé à affluer mercredi, vers 7 heures du matin. La police et des autorités locales ont également été interpellées par les curieux, rapporte le média Japantimes. L'affaire n'a pas tardé à être partagée sur Twitter.

Un OVNI dans le ciel japonais qui interroge tout le monde pic.twitter.com/TJqnFlWCRP#Japon — Vince Tokyo (@Vince_Tokyo) June 17, 2020

«Aucune idée de ce que cela peut être»

L’agence météorologique a rapidement expliqué ne pas savoir à quoi correspondait cet étonnant «ballon». «Nous avons vérifié auprès du gouvernement municipal de Sendai et des forces d’autodéfense, mais ils n’ont aucune idée non plus de ce que cela peut être.»

Le bureau du ministère des Transports à l’aéroport de Sendai a de son côté déclaré qu’il n’y avait eu aucune demande de vol d’un véhicule aérien. «Comme il ne se trouve pas sur les trajectoires de vol des avions, cela n'affectera pas le fonctionnement des avions, mais nous continuerons de le surveiller», a déclaré un responsable du bureau.

Un hélicoptère a également été envoyé par la police de Miyagi pour identifier l’objet se déplaçant à plus de 2.000 mètres au-dessus du sol, mais des nuages ont empêché d'approcher l'objet.

«Nous devons garder un œil là-dessus», a juste déclaré un responsable de la police locale, sans s'affoler.

Yoshihiro Tachibana, professeur de météorologie à l’école supérieure de l’Université de Mie, a déclaré que l’objet volant ressemblait à un ballon d’observation météorologique, semblable à ceux utilisés à l’étranger. En raison d'un puissant courant d'air allant de l’ouest du nord-est de l’Asie vers la partie sud de la région de Tohoku, l'objet aurait pu, selon lui, avoir dérivé en descendant, en raison d’une légère fuite de gaz.

Le professeur souligne qu'un ballon d’observation météorologique de ce type monte dans le ciel lorsqu’il se remplit de gaz et est conçu pour éclater lorsqu’il atteint de hautes altitudes en raison de la baisse de pression.

L'étrange forme de croix suspendue sous le ballon pourrait être, selon lui, un équipement pour enregistrer et transmettre des données.