L'actrice Whoopi Goldberg appelle les policiers à «réapprendre leur métier»

Lors d'un entretien avec le journaliste Andy Cohen, dans l'émission «Watch What Happens Live», l'actrice Afro-Américaine Whoopi Goldberg, a appelé les policiers à «réapprendre leur métier».

«Le racisme est au coeur du fonctionnement du pays. On ne peut pas y échapper, les enfants l'apprennent sans réaliser que c'est ce qu'ils apprennent», a dénoncé l'actrice phare de Sister Act. Pour mettre fin au «racisme institutionnel», l'actrice appelle les policiers «à réapprendre leur métier». «Les bons policiers doivent dénoncer les mauvais comportements de leurs collègues, afin qu'on écarte les mauvais policiers, et qu'on réapprenne, au sein des différents services de police, le métier de policier. Parce qu'aujourd'hui ils agissent comme des soldats, et nous ne sommes pas en guerre dans nos villes et nos quartiers», a déclaré Whoopi Goldberg.

Deux semaines auparavant, l'actrice avait déjà diffusé une vidéo engagée sur sa page Instagram, dans laquelle elle recommandait de procéder à «une vérification des antécédents», pour les candidats au métier d'agent de police. «C'est une grande responsabilité de donner un pistolet à quelqu'un, et je voudrais être sûre qu'ils ont une santé mentale équilibrée», avait-elle expliquée. Elle recommandait aux policiers de «parler lorsqu'ils se sentent dépassés», après s'être retrouvé dans le feu d'une action.

Soulignant la conscientisation d'une partie de la population blanche aux problématiques liées au racisme, l'actrice appelle chacun à «regarder d'abord les autres comme ils sont, et non comme on craint qu'ils soient».

Retrouvez toutes les actualités sur les Etats-Unis ICI