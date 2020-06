Un adolescent noir gazé alors qu’il était menotté : la police britannique sous pression

La police de Londres fait face à un tollé après la diffusion d'images montrant l'interpellation violente d'un adolescent noir, le genou écrasé sur son visage.

A l'Est de Londres, dans le quartier de Hackney, l'homme a été arrêté par deux agents de la police métropolitaine de Londres (la MET), à un panneau stop, et gazé pour être menotté. Dans une vidéo obtenue par le Guardian, on peut voir l'adolescent de 18 ans s'écrier «Je ne résiste pas», puis «Je n'ai rien fait», avant de recevoir de violents coups de genoux sur son visage.

Un témoin a filmé la scène, qui s'est déroulée après une course-poursuite avec des policiers, après que l'adolescent ait roulé à vélo avec des amis.

La police a indiqué que la vidéo ne reflétait pas «l'ensemble du contexte» de l'incident, survenu le 22 avril dernier. L'affaire fait écho à un fait similaire, rapporté par la police de la métropole de Londres, durant le confinement. Un homme noir a été aspergé de bombe à poivre, alors qu'il était menotté et plaqué au sol. L'autorité de contrôle de la police a été saisie.

Retrouvez toutes les actualités sur le Royaume-Uni ICI