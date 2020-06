Attaque au couteau à Reading : ce que l’on sait

Trois personnes ont été tuées lors d'une attaque au couteau ce samedi 20 juin dans un parc de Reading, à l'ouest de Londres, selon la police britannique.

Aux alentours de 19h, la police et les secours sont intervenus après avoir reçu le signalement que plusieurs personnes avaient été poignardées à Forbury Gardens, à 60km du centre de Londres. L'attaque a fait également trois blessés graves.

«Le parc était plein, beaucoup de gens étaient assis pour boire un verre avec des amis quand une personne est arrivée, a soudainement crié des mots inintelligibles et est allé vers un groupe d'une dizaine de personnes, essayant de les attaquer au couteau», a raconté à l'agence britannique PA Lawrence Wort, témoin de la scène. Coach sportif de 20 ans, le témoin a expliqué que l'homme avait «poignardé trois [personnes] gravement dans le cou et sous les bras», avant de tenter d'attaquer plusieurs autres personnes. Un officier de police aurait «plaqué comme au rugby» le suspect au sol.

Les faits se seraient produits à proximité du lieu où s'était déroulé un rassemblement Black Lives Matter, plus tôt dans la journée - sans aucun lien apparent.

Selon la police de la Vallée de la Tamise, le suspect est un homme de 25 ans originaire de la ville. Il a été arrêté sur les lieux pour meurtre et placé en garde à vue. Le suspect serait d'origine Libyenne et aurait déjà fait un séjour en prison au Royaume-Uni, pour un délit mineur sans rapport avec le terrorisme.

Dans un tweet, le premier ministre Boris Johnson, a adressé «ses pensées à ceux affectés par l'épouvantable incident à Reading», en remerciant l'action des services d'urgence.

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene.

