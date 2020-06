DIRECT - Attaque au couteau au Royaume-Uni : il s'agit d'une attaque «terroriste» pour la police, l'assaillant interpellé

Une attaque au couteau a été perpétrée à Reading, une ville située à l'ouest de Londres, samedi soir. Le bilan des autorités fait état de trois morts et de trois blessés. La police britannique, qui avait dans un premier temps écarté cette piste, a annoncé qu'il s'agissait d'une attaque «terroriste». Suivez la situation en direct sur CNEWS.fr.

La police britannique a annoncé dimanche considérer désormais comme «terroriste» l'attaque au couteau qui a fait trois morts samedi soir dans un parc de Reading, à l'ouest de Londres. Un suspect, âgé de 25 ans et habitant de cette ville de de 200.000 habitants située à environ 60 kilomètres de la capitale britannique, a été interpellé et placé en garde à vue peu après les faits. Parmi les victimes, trois autres personnes ont été grièvement blessées et hospitalisées, selon les enquêteurs. Dans un premier temps, la police n'avait pas retenu de caractère «terroriste» pour cette attaque, survenue en début de soirée samedi à Forbury Gardens, mais avait affirmé que les enquêteurs «gardent l'esprit ouvert» à cet égard.

L'assaillant a été arrêté par la police britannique et placé en garde à vue. Il s'agit d'un homme de 25 ans habitant Reading. Par ailleurs, il serait d'origine Libyenne et aurait déjà fait un séjour en prison au Royaume-Uni, pour un délit mineur sans rapport avec le terrorisme.

Le Premier ministre britannique a rendu hommage aux victimes de l'attaque dans un tweet. "Mes pensées vont à tous ceux qui ont été impactés", a-t-il notamment écrit samedi soir, avant de remercier les services d'urgence.

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene.

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 20, 2020