Chemise ouverte et cravate défaite : la vidéo d'un Donald Trump débraillé et fatigué devient virale

Bien loin de son image habituelle de personnage fringant et déterminé, c'est un Donald Trump fatigué, chemise ouverte et cravate défaite, semblant même découragé, qui est apparu dimanche matin à la descente de son hélicoptère, après son meeting raté à Tulsa samedi soir. Captée par des journalistes, la séquence a rapidement enflammé la toile.

Après avoir descendu les marches de l'appareil Marine One, le président américain a rejoint la Maison Blanche d'une démarche lente et peu assurée, une casquette rouge «Make America great again» à la main, le visage fermé, se forçant malgré tout à faire quelques signes de la main aux personnes présentes à son arrivée.

MOMENTS AGO: President Trump arrives at the White House from Joint Base Andrews. He is holding a 'Make America Great Again' hat. pic.twitter.com/e94ILNFP44 — The Hill (@thehill) June 21, 2020

La vidéo, partagée sur le compte Twitter du site d'information américain The Hill puis relayée par des dizaines d'internautes - dont celui du compte The Lincoln Project, un groupe de militants républicains souhaitant empêcher la réélection de Donald Trump en novembre 2020 -, a été vue pas moins de 7,6 millions de fois.

Sur les réseaux sociaux, elle suscite toutes les spéculations. Certains soupçonnent le président américain d'avoir bu, quand d'autres s'en servent pour de nouveau mettre en doute son état de santé, une semaine après son discours à l'académie militaire de West Point, qui avait déjà semé le doute.

La déception du meeting de tulsa en cause ?

De nombreux internautes y voient surtout un Donald Trump démoralisé par le fiasco de son meeting à Tulsa, dans l'Oklahoma. Samedi soir, seuls 6.000 spectateurs, selon les pompiers de Tulsa (12.000 selon l'équipe de campagne du président américain), ont assisté à son premier meeting de campagne post-coronavirus, alors que l'enceinte pouvait en accueillir 20.000 et que le milliardaire républicain de 74 ans avait assuré que «près d'un million» de personnes avaient demandé des billets.

La faute aux manifestants anti-Trump qui auraient bloqué l'entrée des spectateurs selon une conseillère de l'équipe de Donald Trump, bien qu'aucun journaliste sur place n'ait rapporté de blocage majeur aux entrées. Des adolescents utilisateurs du réseau social TikTok ainsi que des internautes membres de communautés de fans de K-pop (un type de musique pop sud-coréenne) affirment de leur côté avoir saboté l'événement, en réservant des billets et en n'y allant pas. Une théorie rejetée par le directeur de campagne de Donald Trump, Brad Parscale.

La vidéo de Donald Trump a été détournée par plusieurs internautes, qui y ont ajouté une musique triste voire l'ont ralentie pour renforcer l'impression de lassitude du président américain.

I fixed it!! I’m Trump Returning home after his disappointing Rally! Cover, Foreigner - 'I Want To Know What Love Is' (SOUND UP) pic.twitter.com/n18LRatRap — Just Vent (@JustVent6) June 21, 2020