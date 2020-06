En Allemagne, le taux de reproduction du coronavirus repart à la hausse

Un rebond de l’épidémie ? L’Institut Robert Koch pour la santé publique, responsable de la lutte contre les maladies en Allemagne, a annoncé que le taux de reproduction du virus est passé à 2,88 ce dimanche, contre 1,06 deux jours plus tôt, de quoi préoccuper les autorités.

Cela signifie qu’une personne positive au Covid-19 en contamine près de trois autres. Or, pour contenir l’épidémie, il est nécessaire d’avoir un taux de reproduction, également appelé R0, inférieur à 1.

L’Institut Robert Koch a détecté de nouveaux foyers de contaminations dans des hôpitaux, maisons de retraite, centres d’accueil pour réfugiés, et dans certaines usines, notamment de transformation de viande, rapporte Reuters. En Rhénanie du Nord-Westphalie, 1.300 employés d’un abattoir sur 7.000 avaient été testés positifs.

Face à la pression des élus locaux, qui souhaitaient relancer rapidement l’économie, la chancelière Angela Merkel a, au fur et à mesure, allégé les mesures de restrictions visant à endiguer l'épidémie. Pourtant, au niveau local, les autorités sévissent pour limiter la propagation du virus dans les nouveaux foyers de contamination. En Rhénanie du Nord-Westphalie, les employés de l’abattoir ont été placés en quarantaine et les écoles à proximité du bâtiment ont fermé.

À Göttigen, des affrontements ont eu lieu entre les forces de l’ordre et des habitants d’un immeuble en quarantaine, où 120 personnes sur les 700 habitants ont été testées positives. Elles ont forcé la barrière mise en place pour les empêcher de sortir de chez eux.

Reuters souligne que la Rhénanie du Nord-Westphalie, où des nouveaux foyers de contamination ont été détectés, est aussi l’une des régions qui a le plus demandé à Angela Merkel d’alléger les restrictions. L’Allemagne compte à ce jour plus de 190.000 cas de contamination, et près de 9.000 décès. Les autorités ont par ailleurs interdit les grands rassemblements jusqu’à l’automne.

