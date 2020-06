Il pleut du plastique dans des zones préservées des Etats-Unis

Le plastique envahit tout, y compris les espaces où l'homme se fait rare. Des échantillons d'eau de pluie et d'air, prélevés dans des zones reculées et préservées de l'ouest américain, ont révélé la présence de microplastiques dans des proportions inquiétantes.

L'étude publiée dans la revue Science conclut qu'il se dépose en moyenne 132 de ces microparticules par mètre carré au cours d'une journée. Cela équivaut à 1.000 tonnes en seulement un an, soit l'équivalent de 120 millions de bouteilles en plastique.

Les recherches ont duré 14 mois et les scientifiques en charge du projet craignent que d'autres zones du globe soient concernées. Pour effectuer leurs mesures, ils ont étudié les retombées de microplastiques dans des conditions sèches et humides.

Ainsi, deux sortes de collecteurs ont été installées dans les régions étudiées : le premier s'ouvre lors d'épisodes pluvieux, tandis que le second récupère les particules charriées par le vent, lorsque le ciel se dégage.

Les analyses ont montré que les microplastiques transportés par le vent sont plus petits et légers que ceux amenés par la pluie. Quelles que soient les conditions météorologiques, les particules présentes en plus grand nombre sont des microfibres plastiques, issues des vêtements. Elles représentent 66% des résidus recueillis dans les zones humides et 70% de ceux collectés dans les zones sèches.

Selon les données d'Ocean conservancy, le cycle de l'eau est durablement touché. L'ONG estime qu'en 2025 on comptera une tonne de plastique pour trois tonnes de poissons dans les mers et océans du globe.

