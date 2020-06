Vidéo : un double amputé rampe après s'être fait voler ses prothèses par la police

La police de Colombus (Ohio) est pointée du doigt après la diffusion, sur Twitter, d’images polémiques montrant un double amputé manifestant contre le racisme ramper au sol, en état de choc, après s’être fait gazer et voler ses deux prothèses de jambes par des policiers.

Les vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent le jeune homme au sol hurler de douleur, dépourvu de ses deux membres inférieurs artificiels. Autour de lui s’activent d’autres manifestants venus lui porter secours.

