La Corée du Nord veut lâcher des mégots et des ordures sur le Sud via des ballons

La Corée du Nord a annoncé qu'elle s'apprête à larguer 3 000 ballons, contenant notamment des mégots de cigarettes et des déchets, sur la Corée du Sud alors que la relation entre les deux pays continue de s'envenimer.

Le gouvernement n'a pas indiqué quand les ballons seront largués, indique le site web d'informations américain Business Insider. Mais d'après le quotidien sud-coréen anglophone, Korea Herald, ce sera probablement dans les prochains jours. Peut-être même ce jeudi 25 juin, car cette date représente le 70e anniversaire de la guerre de Corée. D'autant plus que le larguage de tracts de propagande, utilisé comme un outil de guerre psychologique par la Corée du Nord depuis la guerre de Corée, est également prévu.

Selon les médias d'Etat, ces documents expriment «la colère et la haine» du peuple nord-coréen. «Notre plan de distribution de tracts contre l'ennemi est une éruption de la colère inextinguible de tout le peuple et de toute la société», a rapporté L'Agence centrale de presse coréenne de la Corée du Nord (KCNA). Avec plus de 12 millions de tracts de propagagande, il s'agirait de la plus grande distribution en Corée du Sud, toujours d'après la KCNA.

Une reponse a la coree du sud ?

Ces envois constitueraient notamment des représailles à l'envoi par des dissidents nords-coréens basés en Corée du Sud de ballons contenant des tracts anti Kim Jong-Un vers la Corée du Nord, alors que les deux gouvernements ont conclu un accord interdisant la propagande. Les militants avaient aussi envoyé des clés USB contenant des émissions de télévision et de la musique afin de passer un message pro-démocratique, rapporte Bussiness Insider.

La relation entre les deux gouvernements se détériore depuis déjà plusieurs mois et ne risque pas de s'arranger de sitôt. En effet, mise au courant, la Corée du Sud a appelé son voisin du Nord à annuler ce projet, sans quoi elle violerait l'accord de 2018. Kim Jong-Un a rejeté cet appel et répondu que l'accord était un «document mort», selon le Korea Herald.