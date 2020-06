Racisme : Ben and Jerry's boycotte Facebook à son tour

La liste des entreprises qui boycottent Facebook s'allonge, dans le cadre d'un mouvement demandant au réseau social des règles plus strictes concernant les contenus haineux et racistes.

La campagne «Stop Hate For Profit» (Stoppez le gain par la haine, en français) a convaincu le fabricant de glaces Ben and Jerry's de suspendre tous les posts sponsorisés sur Facebook et Instagram de manière à priver l'entreprise d'une de ses principales mannes financières. L'an passé, les revenus publicitaires s'élevaient environ à 70 milliards de dollars. D'autres grandes marques comme The North Face ou Patagonia ont pris la même décision.

We will pause all paid advertising on Facebook and Instagram in the US in support of the #StopHateForProfit campaign. Facebook, Inc. must take the clear and unequivocal actions to stop its platform from being used to spread and amplify racism and hate. >>>https://t.co/7OpxtcbDGg pic.twitter.com/I989Uk9V3h

— Ben & Jerry's (@benandjerrys) June 23, 2020