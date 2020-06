Segway arrête la production de son célèbre deux-roues

La fin d'une époque. La société Segway a annoncé mettre un terme à la production de son iconique Segway PT, son deux-roues électrique à balancier se conduisant debout, dont l'ambition était de révolutionner le transport individuel.

«Compte tenu de notre histoire de plusieurs décennies, nous reconnaissons que cette décision peut décevoir notre clientèle fidèle parmi les propriétaires privés, qui considèrent le Segway comme l'une des créations les plus innovantes du début du 21e siècle», a déclaré la présidente de Segway, Judy Cai, dans un communiqué, ajoutant que le Segway PT est rapidement «devenu un incontournable de la sécurité et du maintien de l'ordre, considéré comme un véhicule personnel efficace».

Après avoir fait sensation lors de son lancement en 2001, ce deux-roues constitué d'une plate-forme surmontée d'un guidon, conçu par l'ingénieur américain Dean Kamen, a été adopté par certaines patrouilles de forces de l'ordre à travers le monde. Il a également été utilisé dans certaines villes pour transporter les groupes de touristes. Mais son prix élevé (5.000 dollars à son lancement, soit 4.400 euros), ainsi que les nombreux accidents de passagers, ont finalement eu raison de cette fameuse invention.

Bush et Bolt victimes d'un Segway

Certaines de ces pertes de contrôle sont restées dans les mémoires, notamment celle du président américain George W. Bush en 2003. En 2015, lors des championnats du monde d'athlétisme à Pékin, la même mésaventure était arrivée à un caméraman, qui avait dans sa chute fauché la star jamaïcaine du sprint Usain Bolt, en plein tour d'honneur après sa victoire sur le 200 mètres.

Plus tragique, la mort du propriétaire de Segway, le milliardaire britannique Jimi Heselden, en 2010, dix mois seulement après avoir racheté l'entreprise, dans une chute d'une falaise... au guidon d'un Segway.

Le rachat de la société par son rival chinois Ninebot en 2015 n'a pas permis de sauver le Segway PT, vendu à seulement 140.000 exemplaires dans le monde en l'espace de deux décennies. Selon l'entreprise chinoise, qui produit également des scooters électriques et continue à développer des véhicules à équilibrage automatique dans la veine du Segway PT, les ventes du célèbre deux-roues ne représentaient désormais plus que 1,5 % de son chiffre d'affaires. Sa production sera stoppée le 15 juillet prochain, entraînant le licenciement de 21 employés de l'usine de Bedford, dans le New Hampshire, aux Etats-Unis, où l'engin était fabriqué.