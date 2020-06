Un test de largage de moustiques par drone au Brésil pour lutter contre les maladies

En 2018, une équipe de chercheurs internationaux a procédé à une expérience scientifique un peu particulière au Brésil : ils ont largué des milliers de moustiques-tigres stériles par drone, afin de lutter contre la propagation de certaines maladies dont ces insectes sont porteurs (Zika, dengue, chikungunya...). Les résultats de ce test, qui viennent d'être publiés dans la revue Science Robotics, sont très encourageants.

Le principe de cette technique est simple. Des moustiques-tigres mâles sont rendus stériles en laboratoire, puis sont lâchés en nombre dans la nature, près des zones de reproduction. Ils entrent alors en concurrence avec les mâles sauvages pour s'accoupler avec les femelles sauvages. Sauf que celles qui s'accouplent avec les insectes stériles donnent des œufs non viables. D'où, au bout de plusieurs semaines, un effrondrement de la population de moustiques, induisant une chute du nombre de piqûres sur les humains et donc une moindre transmission des maladies dont ces insectes sont les vecteurs.

De façon à couvrir une surface plus importante, l'équipe de scientifiques menée par le Français Jérémy Bouyer, chercheur à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en Autriche, a utilisé un drone pour larguer les milliers de moustiques, dans un petit village de l'est du Brésil, Carnaiba do Sertao. Les lâchers depuis cet engin aérien, en plus de permettre un gain de temps considérable, ont été évalués jusqu’à vingt fois moins chers par une étude récente réalisée en Chine et publiée dans la revue Nature.

Des tests en France dès l'an prochain

«Avec trois lâchers nous avons obtenus plus de 50 % d'œufs stériles» dans les deux semaines suivantes, explique Jérémy Bouyer au magazine Sciences et Avenir, soulignant qu'il s'agit d'un «excellent résultat», encore meilleur que prévu. «En doublant les quantités répandues, on peut estimer possible d’arriver à plus de 90% d'œufs stériles», poursuit le chercheur rattaché au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), interrogé par France Inter. Soit une véritable avancée dans la lutte contre les maladies virales transmises par le moustique-tigre.

Des expériences similaires devraient être menées prochainement en Chine, en Espagne, en Thaïlande, à Singapour, de nouveau au Brésil, et même en France. La région de Montpellier et la Réunion pourraient accueillir des tests dès l'an prochain, affirme Sciences et Avenir. Le moustique-tigre ne cesse en effet de gagner du terrain dans l'Hexagone depuis son arrivée en 2004. Il est maintenant présent dans 58 départements français. Face à ce véritable danger sanitaire, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) vient de lancer une campagne contre cette minuscule espèce invasive, reconnaissable à ses rayures noires et blanches, appelant les citoyens à signaler sa présence sur un site dédié (signalement-moustique.anses.fr).

