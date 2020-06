Une Ecossaise de 90 ans récolte plus de 460.000 euros en montant ses escaliers 282 fois

Margaret Payne a 90 ans et une volonté à toute épreuve. Arrière-grand-mère quatre fois, cette Ecossaise a levé plus de 460.000 euros (420.000 livres) pour le personnel soignant... en montant ses escaliers 282 fois. Elle a ainsi gravi l'équivalent de 731 mètres, soit la hauteur de la montagne Suilven, située près de chez elle, à Lochinver.

La vieille dame a indiqué que l'argent serait partagé entre plusieurs institutions de santé publique, Highland Hospice, le NHS et la RNLI, qui ont pris soin de son mari avant sa mort l'année dernière.

