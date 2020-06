Vidéo : Il se retrouve avec un couteau planté dans le crâne après une agression à Harlem

Attention, l’image peut choquer. Une vidéo où l’on peut voir un Américain de 36 ans avec un couteau planté sur le crâne a fait le buzz sur Internet.

La scène s’est déroulée mardi dans le quartier de Harlem à New York, a rapporté le DailyMail. Le trentenaire serait venu en aide à sa compagne face à un homme qui n’a toujours pas été identifié. Il a notamment été touché au torse et à la tête par un couteau de cuisine. Sa petite amie a légèrement été touchée à la joue.

This happen on 125 Zombie Land...Real Life Walkers out here pic.twitter.com/XRp7SiaSZg

— W I L L I A M (Iam_WiLL_) June 23, 2020