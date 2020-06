Vidéo : une Américaine recherchée pour avoir toussé volontairement sur un bébé

Une femme est recherchée par les autorités américaines pour avoir volontairement toussé sur un bébé, à San Jose (Californie), en pleine période de coronavirus.

La scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillances du magasin de yaourts glacés, a rapporté ABC.com. Sur la séquence, la femme s’approche de la poussette, retire son masque et tousse à plusieurs reprises en direction du garçonnet de 1 an.

Police say they are looking for help identifying a woman wanted for assault after coughing on a 1-year-old at a frozen yogurt shop in California.





The mother of the child told @abc7newsbayarea the woman approached her after she started speaking Spanish. https://t.co/PDfBKQasRs pic.twitter.com/Tj0IOGw72J

— ABC News (@ABC) June 23, 2020