Coronavirus : 19 quartiers de la banlieue de Lisbonne reconfinés

Les habitants de 19 quartiers de la banlieue nord de Lisbonne où persistent des foyers de contagion au coronavirus seront de nouveau confinés à domicile à partir du 1er juillet, a annoncé ce jeudi le Premier ministre Antonio Costa.

Au nom d'un «devoir civique de confinement à domicile», qui restera en vigueur pendant au moins deux semaines, ces populations ne pourront quitter leur domicile que pour aller travailler, faire des courses ou s'acheter des médicaments.

Rassemblements limités

Dans ces sous-communes contigües mais réparties sur cinq municipalités, dont celle de Lisbonne même, les rassemblements seront limités à cinq personnes, contre 10 personnes dans l'ensemble de la région de la capitale et 20 dans le reste du Portugal.

«Il ne s'agit pas d'un retour à la case départ», a insisté le chef du gouvernement socialiste en faisant valoir que ces mesures visaient à répondre à «des situations de grande concentration de cas dans des zones d'habitation». «Nous avons conscience que la situation est grave et c'est pour cette raison que nous faisons des tests pour trouver les cas et les isoler rapidement», a expliqué M. Costa, tout en assurant que la crise restait «globalement stable» depuis que le Portugal a amorcé son déconfinement il y a presque deux mois.

Dans ce pays d'environ 10 millions d'habitants, où le masque est obligatoire dans les espaces fermés, le nombre de nouveaux cas quotidiens est remonté ces derniers jours à entre 300 et 400, alors qu'il était tombé à environ une centaine début mai. Au total, le Portugal a recensé un peu plus de 40.000 cas de Covid-19 et environ 1.500 morts.

Mardi, le gouvernement avait déjà rétabli plusieurs restrictions dans la région métropolitaine de Lisbonne comme l'interdiction de la consommation d'alcool dans la rue et la fermeture des commerces et des cafés dès 20h, pour éviter les attroupements.

M. Costa a également annoncé que les personnes dérogeant aux règles en vigueur encouraient des amendes de 100 à 500 euros, ou de 1.000 à 5.000 euros pour les établissements qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière d'horaires d'ouverture ou de désinfection et occupation des locaux.

