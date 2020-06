Coronavirus : poussée alarmante des contaminations aux Etats-Unis

Le rythme des contaminations s'est accéléré de manière alarmante jeudi aux Etats-Unis, notamment au Texas et en Floride, tandis que le Fonds monétaire international a dressé des perspectives encore plus sombres que prévu pour l'économie mondiale.

Très durement frappés par le Covid-19 au début de l'épidémie aux Etats-Unis, New York et le New Jersey ainsi que le Connecticut voisin ont décrété mercredi une quarantaine pour les personnes venant de certains autres Etats où la pandémie accélère.

Le nombre de nouvelles infections quotidiennes aux Etats-Unis se rapproche des niveaux record selon le dernier comptage, à 20h30 locales mercredi (0h30 GMT jeudi), de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Deux joueurs de la NBA, l'arrière d'Indiana Malcolm Brogdon et l'ailier de Sacramento Jabari Parker, ont été testés positifs au coronavirus.

Le bilan de l'épidémie dans la première puissance économique mondiale, de loin le pays le plus endeuillé de la planète, est désormais de 120.100 morts.

Bientôt 10 millions de cas dans le monde

Le seuil des dix millions de cas de Covid-19 dans le monde devrait être atteint la semaine prochaine alors que l'épidémie n'a pas encore atteint son pic dans la région des Amériques, a averti mercredi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le sud des Etats-Unis est devenu le point chaud de l'épidémie dans la première puissance économique mondiale, dont le PIB devrait s'effondrer de 8% cette année, bien au-delà des 5,9% de recul estimés en avril.

Fermé depuis plus de quatre mois, le parc d'attractions Disneyland en Californie a annoncé mercredi qu'il repoussait sa réouverture au public, initialement envisagée à partir du 17 juillet, dans l'attente du feu vert des autorités sanitaires.