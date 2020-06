Disneyland va modifier une attraction pour la rendre plus inclusive

Un changement qui risque de faire parler. Disney vient d'annoncer que l'attraction Splash Mountain, présente dans plusieurs de ses parcs américains, allait être modifiée pour accueillir pour éviter de faire référence à un film polémique de 1946, «Mélodie du sud».

Désormais, c'est «La princesse et la Grenouille" (2009) qui sera la vedette. Les décors et les musiques seront donc changés pour être plus raccord avec la Nouvelle-Orléans, lieu où se déroule le film. Cela faisait un an que les dirigeants de Disney travaillaient sur ce dossier, retardé à cause de la crise du coronavirus. Le choix n'est pas anodin, puisque l'attraction d'origine est très appréciée, depuis sa création en 1989.

«Le nouveau concept sera inclusif. Tous nos invités se sentiront connectés et inspirés par celui-ci, et il parlera à la diversité des millions de visiteurs qui se rendent dans nos parcs chaque année», ont-ils déclaré dans un communiqué.

Des accusations de racisme

Si cela était aussi important pour l'entreprise, c'est que le film qui avait inspiré l'attraction en premier lieu est dans le viseur depuis des années. cette production des studios Disney fait en effet largement polémique pour sa représentation caricaturale des noirs. Interrogé par Rolling Stone, Karina Longworth, qui présente le podcast You Must Remember This, explique que «c'est un film où les personnages noirs jouent encore les domestiques et sont traités comme s'ils étaient inférieurs aux personnages blancs».

Le sujet est à ce point source de crispation que «Mélodie du Sud» ne fait pas partie du catalogue de Disney+, la plateforme de vidéo à la demande de l'entreprise lancée récemment. Un oubli qui n'en est pas un, puisque la quasi-totalité des autres productions y sont disponibles. À noter que les critiques vis-à-vis de ce film ne sont pas nouvelles, puisqu'il n'a jamais été édité en DVD, précisément pour la même raison.

