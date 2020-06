Un mineur devient millionnaire en découvrant les plus grosses pierres de tanzanite de l'histoire

Il a touché le jackpot. En Tanzanie, un simple mineur a récemment mis la main sur les deux plus grosses pierres de tanzanite - une variété de pierres précieuses - de l'histoire. Il est devenu millionnaire, après les avoir vendues vendues mercredi au gouvernement tanzanien pour 7,74 milliards de shillings, soit 3 millions d'euros.

Ces deux pierres de tanzanite, à la teinte bleu-violet foncé, chacune de la taille d'un avant-bras (9 kg pour l'une et 5 kg pour l'autre), ont été découvertes par Saniniu Laizer, 52 ans, dans une mine de tanzanite du nord de la Tanzanie, en Afrique de l'est. Cette région du monde est la seule du globe où l'on peut trouver cette variété de pierres précieuses, utilisées pour fabriquer des ornements. La plus grosse gemme trouvée jusque-là pesait 3,3 kg.

Our new billionaire in Tanzania God Bless Tanzania God Bless Saniniu Laizer. It was estimated to be worth 7.8 billion. pic.twitter.com/xSryhM2567

— Wizara ya Madini (@MadiniTanzania) June 24, 2020