L'affaire d'une jeune aborigène abusée sexuellement alors qu'elle agonisait après un accident de voiture hante l'Australie

La famille d'une jeune Australienne de 15 ans abusée sexuellement en décembre 1987, alors qu'elle agonisait après un accident de voiture, continue de réclamer justice. Elle assure que l'affaire aurait été traitée différemment si la victime avait été blanche. Son agresseur présumé est mort en 2018 sans jamais avoir été condamné.

La victime, Cindy Smith, est morte après un accident de la circulation près de la ville de Bourke, en Nouvelle-Galles du Sud.

L'adolescente se trouvait à l'intérieur d'un véhicule en compagnie de sa cousine Mona, 16 ans, elle aussi d'origine aborigène, et d'Alexander Ian Grant, leur chauffeur âgé à l'époque de 40 ans, comme le raconte le Daily Mail.

Girl, 15, was sexually assaulted as she lay DYING after horrific car crash - but drunk pervert found groping her breasts gets a slap on the wrist https://t.co/M5Ara7tZEo — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) June 23, 2020

Après une sortie de route, ce dernier, qui était ivre au moment des faits, a agressé sexuellement Cindy, agonisante sur les lieux mêmes de l'accident, en lui relevant les vêtements jusqu'au cou pour lui caresser les seins.

Pour ajouter au sordide, sa cousine, Mona, était déjà morte et gisait à plusieurs mètres de là, sur la chaussée.

Ce sont deux témoins, arrivés sur place, qui ont trouvé Grant dans cette posture et ont ensuite raconté la scène. D'après la police, venue sur place elle aussi, l'homme aurait également déplacé le corps mourant de Cindy Smith de façon à pouvoir exhiber ses organes génitaux.

National Justice Project made a submission to the NSW government, calling for a fresh inquest into the deaths of Cindy Smith, 15, and her cousin Mona Smith, 16, near the outback town of Bourke 31 years ago. https://t.co/opfDpwmvwb — The RED HEART Campaign (@campaign_rh) January 2, 2019

Plus de trente-deux ans après le drame, les familles de Cindy et Mona sont persuadées que l'affaire aurait eu une autre suite si les victimes n'avaient pas été issue de la minorité aborigène. Car l'enchaînement des événements est pour le moins troublant.

Au cours du processus judiciaire mené en 1990, Grant a vu sa responsabilité engagée dans l'accident qui a causé la mort des deux jeunes filles et pour abus de cadavre. Mais ensuite ses avocats ont réussi à faire abandonner plusieurs charges y compris celle selon laquelle le quadragénaire n'était pas responsable de l'accident car ce serait la cousine de Cindy qui aurait été au volant. Or, Grant avait admis à la police que c'était bien lui qui conduisait.

«Si Cindy et Mona avaient été blanches, cette affaire aurait été considérée comme un très grave problème et aurait eu un autre retentissement. Elle aurait été dans tous les journaux et il y aurait eu beaucoup plus de voix pour s'élever et la dénoncer», a déclaré la mère de Cindy à plusieurs reprises.

Les charges abandonnées sans que la famille en soit prévenue

Le pire, dit-elle, est venu quelques jours seulement avant le début du procès, lorsque la plupart des accusations visant Grant ont été abandonnées sans même que la famille en soit avertie. Parmi elles, celle d'homicide involontaire au prétexte que l'heure des décès de Cindy et Mona ne pouvaient pas être vérifiée. Ce faisant, Grant a été finalement acquitté et libéré sans jamais être inquiété jusqu'à sa mort en 2018.

Pour avoir instruit l'affaire de cette façon et sans en avertir leurs proches, ce n'est qu'un an plus tard, en novembre 2019, que le ministère public australien a adressé aux familles une lettre pour leur présenter ses excuses. Il a cependant assuré que les décisions prises à l'époque étaient conformes au droit, malgré les incohérences pointées par la famille et les témoignages.

«Je n'ai pu identifier aucune erreur dans la décision finale», a assuré Huw Baker, magistrat près du parquet de la Nouvelle-Galles du Sud. De son côté, George Newhouse, avocat en chef du National Justice Project, un organisme australien de défense des droits humains, a précisé sur quoi la justice s'est basée : «Concrètement, les juges ont retenu que Cindy était morte lorsque les témoins l'ont trouvée, et que l'agression sexuelle, qui elle reste toujours présumée, si elle a eu lieu, aurait eu lieu après sa mort».

Une version loin de contenter les familles de Cindy et Mona Smith. «Ce que nous pensons, c'est que personne n'a jamais voulu prendre ses responsabilités», résume d'ailleurs la cousine de cette dernière, Fiona Smith, bien décidée à continuer de se battre.

