Pour ses 50 ans, le groupe Queen apparaîtra sur les timbres britanniques

Pour les 50 ans du groupe Queen, la poste royale britannique a annoncé l'édition de 13 timbres à l'effigie du célèbre quatuor. Ils seront mis à la vente à partir du 9 juillet prochain.

Les Britanniques pourront remplacer leur timbre classique, avec le profil de leur «queen» Elisabeth II, par le portrait de l'un des quatre chanteurs, une photo du groupe prise en studio ou la pochette de l'un de leurs albums. Cette série limitée peut d'ores et déjà être pré-commandée sur le site de la Royal Mail.

une consécration

Queen devient ainsi le troisième groupe de musique à figurer sur les timbres postaux. Avant eux, seuls les Beatles et Pink Floyd avaient eu droit à un tel privilège.

«Parfois, c'est bizarre de se réveiller et de se rendre compte de la position qu'on occupe. On est devenus une institution nationale ! Et j'en prends vraiment conscience avec cet incroyable hommage de la poste royale» s'est réjoui le guitariste Brian May dans un communiqué.

Il y a quelques mois, le Royal Mint (l'agence chargée de frapper la livre sterling) avait déjà dévoilé une collection de pièces consacrée à Queen. Il s'agit du premier groupe de rock à figurer sur une pièce de monnaie britannique.