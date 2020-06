Un enfant de 18 mois enfermé dans une cage entourée de 600 animaux

Un enfant d'1 an et demi a été retrouvé dans le Tennesse (Etats-Unis) enfermé dans une cage entourée de plus de 600 animaux, dont un boa constrictor, mais aussi, entre autres, 531 rongeurs, 56 chiens ou encore 86 poulets et coqs.

Lors de leur perquisition, les policiers américains ont aussi trouvé 10 lapins, 4 perruches, 3 chats, 8 serpents, un faisan, ou encore 127 plants de marijuana et 17 armes à feu.

La cage dans laquelle était retenu captif l'enfant avait été installée dans le «salon» d'un mobile home. Elle contenait quelques jouets mais aucune couverture. La presse américaine rapporte que juste à côté avaient été installés des enclos visant à accueillir des centaines de souris et le boa constrictor long de 3 mètres. «Je n'avais jamais vu une telle chose de toute ma carrière», a indiqué le shérif du comté de Henry.

Les policiers intervenus sur place ont aussi pu constater l'extrême vétusté des lieux, certains endroits ayant carrément été envahis par les cafards et les asticots. «C'est une partie très rurale du comté, la route est très peu fréquentée», a expliqué le shérif.

3 personnes ont été interpellées.

