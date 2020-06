Donald Trump retweete une vidéo d'un partisan criant «white power», puis la supprime

Une provocation en période de tensions raciales ? Donald Trump a retweeté ce 28 juin une vidéo dans laquelle on peut voir l'un de ses partisans crier «white power».

L'homme en question se déplaçait alors dans une voiturette de golf à The Villages, une communauté pour retraités située au nord d'Orlando. Par ces mots, il répondait à des militants anti-Trump qui s'étaient rassemblés au bord de la route. Loin de condamner cette sortie raciste, le président américain a remercié «les braves gens de The Villages», critiquant ensuite les démocrates et Joe Biden.

Seniors from The Villages in Florida protesting against each other: pic.twitter.com/Q3GRJCTjEW — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) June 27, 2020

Difficile d'imaginer qu'il n'ait pas entendu les deux «white power», proférés dès les premières secondes de l'extrait. Interrogé par CNN sur la question, le secrétaire à la Santé et aux Service sociaux Alex Azar s'est contenté de répondre : «évidemment ni le président, ni son administration ni moi ne soutenons le suprémacisme blanc ou quoi que ce soit qui soutienne les discriminations».

Mais la vidéo n'a pas uniquement irrité les adversaires du président américain. Tim Scott, seul sénateur noir républicain, a déclaré sur la même chaine qu'il n'y avait «aucun doute sur le fait qu'il n'aurait pas du retweeter cela, et qu'il devrait le supprimer». Conseil qu'il a d'ailleurs écouté car son post a disparu de son profil aux alentours de 17h.

Ce n'est pas la première fois que des messages sur les réseaux sociaux entraîne Donald Trump dans des accusations de racisme. En juillet 2019, il avait incité quatre représentantes de couleur au Congrès à «retourner dans les endroits totalement ruinés et infestés par le crime d'où elles viennent pour les aider». À quelques mois de l'élection présidentielle, les difficultés continuent donc pour Donald Trump. Ces accusations interviennent en effet alors qu'il est en difficulté dans les sondages, mis en cause dans sa gestion de la crise du coronavirus, et un meeting particulièrement raté en Oklahoma quelques jours auparavant.

