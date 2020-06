Un manifestant tué par balles lors d'une manifestation Black Lives Matter

Un homme a été mortellement blessé samedi soir par balle lors d'une manifestation contre le racisme sous la bannière «Black Lives Matter» à Louisville, dans le centre des Etats-Unis. Là où la mort de Breonna Taylor, une femme noire tuée par la police en mars dans son appartement, avait provoqué une intense émotion.

Cette infirmière de 26 ans se trouvait chez elle avec son compagnon, lorsque trois policiers ont, sans prévenir, enfoncé sa porte. Les agents, munis d'un mandat de perquisition, agissaient dans le cadre d'un avis de recherche erroné concernant un suspect qui n'habitait plus l'immeuble et qui était déjà détenu. Ils ont atteint la jeune femme d'au moins huit balles.

While most protesters in the park have been largely peaceful. Things changed last night when shots rang out in the park, leaving one dead and one other shot. We are now clearing the park and it will stay cleared.

— LMPD (@LMPD) June 28, 2020