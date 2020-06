Vidéo : un riche couple d’Américains sort lourdement armé pour défendre sa propriété contre des manifestants

La scène est à peine croyable. Des manifestants américains du mouvement «Black lives matter» se rendant devant le domicile de la maire de Saint Louis, Lyda Krewson, pour exiger sa démission, ont été menacés dimanche par un coupe d'avocats, lourdement armés, alors qu'ils passaient devant leur villa.

Mark et Patricia McCloskey ont ainsi été filmés pointant leurs armes en direction des 300 personnes marchant devant eux. Lui tenait un fusil de type AR-15, quand sa femme préférait brandir une arme de poing. NBC News rapporte que les portails de plusieurs propriétés du quartier ont été détériorés. Ironie de l'histoire, le couple en question a fait de la défense des victimes de dommages corporels sa spécialité.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU — Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020

God the other angle didn’t even do couple in St. Louis justice. She came down looking for an excuse to shoot someone.pic.twitter.com/EZ1KH6HvlD — Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 29, 2020

Le président Trump a retweeté une vidéo de l'incident, sans le commenter. La scène a, faut-il s'en douter, choqué un nombre important d'internautes. D'autres y ont vu l'occasion de lancer un même parodiant les McCloskey...

#StLouis The couple has been identified as Mark and Patricia McCloskey.





(I’m rather liking “Ken & Karen Chadbro” as their Hollywood identities it’s brilliant!) pic.twitter.com/97YPxxm0nt — Circe (@circe817) June 29, 2020

Les manifestants exigeaient la démission de la maire de Saint Louis coupable d'avoir divulgué les noms et adresses de plusieurs résidents lui ayant suggéré de supprimer le service de police de la ville. Elle s'est depuis excusée.

