Covid-19 : le traitement par le Remdesivir coûtera 2.340 dollars

Initialement développé contre la fièvre hémorragique Ebola, le Remdesivir est recommandé par l'agence européenne du médicament dans le traitement des formes graves de Covid-19. Le laboratoire Gilead, qui détient le brevet de cet antiviral expérimental, vient de révéler que le traitement coûtera 2.340 dollars, soit 2.076 euros.

D'après les informations du New-York Times, les autorités de santé et la firme biopharmaceutique se sont accordées pour distribuer en priorité le médicament aux Etats-Unis, cet été, puis dans le reste du monde en septembre.

We announced the price today for our investigational antiviral for the treatment of COVID-19. We believe our unique approach will provide broad and equitable access. Read more from our Chairman & CEO: https://t.co/rrEbrDxrLk. pic.twitter.com/9ElSExqSU3

— Gilead Sciences (@GileadSciences) June 29, 2020