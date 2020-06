Le chef du Croissant-Rouge critiqué pour un tweet jugé anti-LGBT, la Turquie vient à son soutien

La Turquie a pris la défense du chef du Croissant-Rouge turc visé par des critiques après avoir posté le jour de la Gay Pride un tweet dans lequel il semblait assimiler les homosexuels aux pédophiles.

Dans ce tweet polémique, posté dimanche, Kerem Kinik a écrit : «nous combattrons quiconque chercherait à perturber la création saine et ceux qui présentent l'anormal comme normal (...) et ceux qui imposent leurs rêves pédophiles aux jeunes esprits sous couvert de modernité».

S’il n'a pas mentionné explicitement les homosexuels et a affirmé que ses propos visaient les pédophiles seulement, son tweet a suscité une vague de critiques, y compris de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge (IFRC) dont il est l'un des vice-présidents.

«Les vues exprimées par Kerem Kinik ne reflètent pas celles de l'IFRC. Ces mots sont à la fois faux et offensants pour nous tous», a écrit l'IFRC dans un tweet posté lundi.

A statement on the recent comments of Dr Kerem Kinik. pic.twitter.com/BfkDQMK69i

— IFRC (@ifrc) June 29, 2020