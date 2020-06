Qui est Marsha P. Johnson, icône du combat LGBT ?

Ce mardi 30 juin, alors que le mois des fiertés touche à sa fin, une illustration représentant Marsha P. Johnson a remplacé le traditionnel logo de Google. L'occasion de revenir sur l'histoire de cette icône du combat LGBT.

Marsha P. Johnson est une femme transgenre et drag queen, née en 1945 à Elizabeth dans le New-Jersey, qui s'est battue pour les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Elle est notamment l'une des figures des émeutes de Stonewall, considérées comme l'événement fondateur de la lutte des LGBT. Ces affrontements entre policiers et gays ont éclaté le 28 juin 1969, lorsque des agents ont une énième fois demander de quitter les lieux aux clients du bar gay clandestin The Stonewall Inn.

Au début des années 1970, la militante a fondé Street Transvestite Actions Revolutionaires (STAR), une organisation militante qui a par exemple fourni de la nourriture et des vêtements aux jeunes sans-abri, femmes trans et drag queens. Outre ses participations à des marches des fiertés et autres actions directes, Marsha P. Johnson a aussi milité pour les droits des séropositifs, en s'engageant notamment dans les années 1980 avec l'association internationale de lutte contre le sida ACT UP.

Une disparition mysterieuse

En juillet 1992, alors qu'elle était âgée de 47 ans, son cadavre a été retrouvé flottant dans l'Hudson River à New York. Si la police a prétendu qu'elle s'était suicidée, son entourage a en revanche affirmé qu'elle n'était pas suicidaire et qu'elle s'était fait harceler à proximité de l'endroit où son corps a été retrouvé. La police a finalement rouvert l'affaire en 2012.

Aujourd'hui, le mystère autour de la mort de l'icône du combat LGBT demeure. Plusieurs documentaires ont même été réalisés à ce sujet, dont «Marsha P. Johnson : l'histoire d'une légende» sorti en 2017, dans lequel la militante Victoria Cruz s'intéresse à la mort de son amie. Par ailleurs, la ville de New York a décidé de dédier un monument à cette figure emblématique de la communauté gay, a annoncé dernièrement son maire, Bill de Blasio.

