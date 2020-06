Vidéo : ils sauvent un ourson qui avait la tête coincée dans un bidon en plastique

Une famille américaine, pêchant sur un bateau au milieu du lac Marsh-Miller, dans le Wisconsin, aux Etats-Unis, est venue en aide à un ourson qui avait la tête coincée dans un bidon en plastique.

Brian, Tricia et Brady Hurt ont publié la vidéo de cette rencontre inattendue sur Facebook le 28 juin, rapporte le Hindustan Times.

Sur les images, filmées par Tricia, on peut voir un jeune ours noir nager vigoureusement au milieu du lac. L'animal se débat, un bidon en plastique coincé sur la tête.

Après quelques tentatives infructueuses, un membre de la famille parvient à diriger le bateau devant l'ours tandis qu'un autre retire le bidon de la tête de l'animal, visiblement affolé. L'ourson, enfin libre, peut enfin nager vers le rivage, sous le regard attendri et soulagé de ses sauveurs.

«Je n'aurais jamais pensé que nous ferions cela de notre vivant», a écrit Tricia, encore émue, en légende de sa publication.

La vidéo a été vue plus de 8.000 fois et a suscité de nombreuses réactions des internautes. Alors que certains ont remercié la famille d'avoir aidé le pauvre ours, d'autres se sont alarmés de la pollution plastique.

«Quelle vidéo impressionnante et quelle belle action. L'humanité est bonne. Merci de partager votre merveilleuse action avec nous», écrit notamment un utilisateur de Facebook. «Bravo à vous, belles personnes. Je déteste les détritus, surtout quand ils causent tant de tort et de détresse à notre faune. Merci», commente un autre.

