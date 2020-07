Science : L'humanité pèse 0,01 % du poids total des organismes vivants sur Terre

Alors que leur impact est immense, les 7,7 milliards d’humains n’occupent en réalité qu’une place infime sur Terre. Selon une étude publiée dans la revue scientifique «Proceedings of the National Academy of Sciences», le poids total de l’Humanité représenterait seulement 0,01 % de toute la masse des organismes vivants.

Pour arriver à cette estimation, les chercheurs ont d’abord calculé la biomasse d’une classe d'organismes, en utilisant des techniques modernes telles que la télédétection par satellite, qui peut effectuer des observations à distance, et le séquençage des gènes pour déchiffrer les myriades d'organismes du monde microscopique.

Ils ont ensuite déterminé dans quels environnements chaque espèce pouvait évoluer. Dans le détail, 86% d’organismes vivants se trouvent sur la terre ferme, 13% sont sous terre et seulement 1% dans les océans. Grâce à ces données, les scientifiques sont ensuite parvenus à obtenir l’ensemble de la biomasse terrestre. Celle-ci serait d’environ 550 gigatonnes de carbone (1 milliard de tonnes).

Les plantes représentent 82% de la biomasse

Et ce sont les végétaux qui dominent très largement. En effet, les plantes représentent 82% de toute la biomasse de la planète. On retrouve ensuite les bactéries (environ 13%), et les 5% restant regroupent toutes les autres formes de vie. Parmi elles, les champignons (2,20%), les animaux, qui représentent une toute petite part du vivant (environ 0,37 % de la biomasse) et les humains.

D'après cette étude sans précédent, publiée en 2018, ces derniers ne représentent que 0,06 gigatonnes de carbone, soit 0,01% de toute la masse des organismes vivants sur notre planète. C’est trois fois moins que les virus (0,04 %).

«J'étais choqué de constater qu'il n'y avait pas d'évaluation complète et globale de toutes les différentes composantes de la biomasse, a déclaré Ron Milo, professeur à l'Institut des Sciences Weizmann en Israël, qui a participé à ces travaux. J'espère que cela donnera aux gens une idée du rôle particulièrement dominant que l'humain joue maintenant sur Terre.»

