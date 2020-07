Ryanair : des pilotes jouent avec un poulet en caoutchouc dans le cockpit, une enquête ouverte

La compagnie aérienne Ryanair a ouvert une enquête interne visant deux pilotes qui se sont filmés en train de jouer avec un poulet en caoutchouc dans le cockpit.

La vidéo montrait le co-pilote utilisant l’objet insolite pour actionner la manette des gaz, rapporte la presse britannique. Sur d’autres images, le pilote provoque l’hilarité de l’équipage en faisant grincer le jouet en caoutchouc. Plusieurs clichés ont également été capturés dans le cockpit du Boeing 737-800, sur lesquels le duo de pilotes s’amuse.

Fury as Ryanair pilot uses rubber chicken to work throttle:https://t.co/BGLaZm0iTP#Aviation #Airline #Aircraft pic.twitter.com/A51r6s6lpG

— SpeedBird (@SpeedBird_NCL) June 29, 2020