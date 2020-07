Tout savoir sur le scandale des primes russes contre des soldats américains qui pèse sur Donald Trump

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Donald Trump. Depuis le début de la crise du coronavirus, le président américain enchaîne les déconvenues, et un nouveau scandale politique vient s'ajouter à la liste.

D'où vient la polémique ?

Le 26 juin, le New York Times révèle dans ses colonnes que la Russie aurait mis en place des primes à destination des talibans et des criminels qui tueraient des soldats américains ou de l'OTAN en Afghanistan. Les services de renseignements de Washington n'ont cependant pas réussi à comptabiliser combien des 20 soldats morts sur le terrain en 2019 était décédé à cause de ces primes.

Donald Trump était-il au courant ?

Si Donald Trump est au centre de cette polémique, c'est qu'il est accusé d'avoir été au courant de cette pratique, sans avoir agi pour y mettre fin. Selon le quotidien new-yorkais, la Maison Blanche a été briefée sur le sujet à la fin du mois de mars. Plusieurs options ont été proposées par le Conseil de sécurité national, sans qu'aucune ne soit visiblement validée par le président, selon des officiels anonymes interrogés par le média.

Beaucoup reprochent ainsi au président d'avoir par exemple visité l'académie militaire de West Point, alors qu'il était semble-t-il au courant que les soldats avaient une cible sur leur dos encore plus importante que d'ordinaire. De plus, le tout intervient quelques jours après la publication du livre de John Bolton, son ancien conseiller à la sécurité nationale. Ce dernier l'accuse d'être particulièrement indulgent avec les autocrates tels que Vladimir Poutine ou Recep Tayyip Erdogan.

Quelles réactions ?

Comme souvent, la réponse de Donald Trump s'est d'abord faite sur Twitter. Il a ainsi assuré que ni lui, ni son vice-président ou son directeur de cabinet n'avaient été briefé sur ce dossier. Il en a profité pour expliquer que «personne n'a été aussi dur avec la Russie que l'administration Trump», avant de s'en prendre à Joe Biden, Hunter Biden, Barack Obama et le New York Times.

...Nobody’s been tougher on Russia than the Trump Administration. With Corrupt Joe Biden & Obama, Russia had a field day, taking over important parts of Ukraine - Where’s Hunter? Probably just another phony Times hit job, just like their failed Russia Hoax. Who is their “source”? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

L'une de ses principales rivales depuis le début de son mandat, la présidente de la chambre des Représentants Nancy Pelosi, a expliqué qu'il était «scandaleux» que le pensionnaire de la Maison Blanche se précipite pour démentir au lieu «de chercher à en savoir plus». De son côté, la Russie nie totalement son implication dans l'affaire des primes.

Quelles conséquences pour Donald Trump ?

Les soldats américains font partie des grandes fiertés du pays, et rares sont les personnalités politiques qui ne s'offusqueraient pas si les différentes accusations s'avéraient être vraies. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le Congrès a rédigé une demande officielle et bipartisane pour que la lumière soit faite sur ces révélations. «Le Congrès a besoin de savoir ce que la communauté du renseignement savait sur ces menaces importantes contre les troupes alliées et américaines, et quelles sont les options disponibles pour demander des comptes à la Russie», a ainsi écrit Nancy Pelosi. L'élue de 80 ans assure que le président n'est pas le seul à devoir s'expliquer, d'autant plus s'il n'a effectivement pas été informé de la situation.

Americans deserve to know whether the President was briefed about the shocking reports of Russian bounties on American lives – and if not, why officials chose not to inform him. #TheLead pic.twitter.com/HyxYYSZLt4 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 30, 2020

Il est cependant peu probable que l'information puisse nuire à Donald Trump dans un futur proche, si ce n'est concernant son image. À quelques mois de l'élection du 3 novembre, l'ancien homme d'affaires va encore devoir s'expliquer sur une polémique le concernant, ce qui pourrait éventuellement se traduire dans les urnes. Les sondages des dernières semaines semblent en effet plutôt en faveur de Joe Biden, son adversaire démocrate.

Retrouvez toute l'actualité des Etats-Unis ICI