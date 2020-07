Un «arc-en-ciel de feu» observé au Japon

Certains habitants de Tokyo (Japon) on eut la chance d’observer, le 26 juin dernier, un «arc-en-ciel de feu», un phénomène atmosphérique aussi rarissime que féérique.

Comme en témoigne la vidéo ci-dessous, une sorte de flamme multicolore est apparue dans le ciel bleu de la capitale nippone au milieu des nuages.

Contrairement aux arcs-en-ciel classiques, qui se forment lorsque les rayons du soleil traversent les gouttes de pluie, ce phénomène, aussi appelé nuage arc-en-ciel, ou arc circumhorizontal, est due à la réfraction de la lumière du soleil sur les cristaux de glace qui constituent les nuages en haute altitude.

Une telle manifestation est uniquement possible à des latitudes comprises entre 55° sud et 55° nord, lorsque le soleil est assez haut (entre 58° et 90° d'élévation). C’est pourquoi ce phénomène est très rare. En Europe, il se produit en moyenne 0,10 fois par an. C’est en Amérique du nord que les «arcs-en-ciel de feu» sont le plus souvent observés.

Retrouvez toute l’actualité internationale ICI