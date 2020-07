Une étoile 2,5 millions de fois plus brillante que le soleil s'est volatilisée

Un événement inexpliqué. Une étoile lointaine extrêmement brillante, régulièrement observée pendant dix ans, a brutalement disparu de la voute céleste.

L'étonnante découverte a été réalisée par une équipe irlando-américano-chilienne utilisant le Very Large Telescope (VLT, soit le Très grand téléscope) du European Southern Observatory installé sur le Cerro Paranal, au Chili. Elle vient de publier les résultats de son étude dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters.

L'étoile en question se situait jusqu'ici dans la galaxie naine Kinman de la constellation du verseau, à 75 millions d'années lumière de la Terre. Une distance trop importante pour une observation directe, mais qui permet malgré tout de détecter la signature de certaines étoiles très brillantes.

un astre aux particularités exceptionnelles

La lumière habituellement produite par cette galaxie permettait de déduire qu'elle hébergeait en particulier une étoile Variable lumineuse bleue, un astre massif et extrêmement brillant (potentiellement jusqu'à 150 fois la masse du soleil et 2,5 millions de fois plus lumineux)

Au moment de l'observation en 2019, les astronomes menaient justement des recherches sur la fin de vie des étoiles très massives. Et l'astre en question était le parfait candidat. Régulièrement observée en 2001 et 2011, elle présentait d'ailleurs tous les signes d'une fin de vie, mais qui s'étale normalement sur des milliers d'années et s'accompagne d'une transformation en supernova.

Pour les scientifiques, cette disparition est très surprenante. «Ce serait très inhabituel qu'une étoile aussi massive disparaisse sans produire une explosion», s'étonne Andrew Allan, un des chercheurs en charge du projet, doctorant au Trinity College de Dublin.

DEUX HYPOTHÈSES POSSIBLES

Deux explications s'affrontent désormais. La première suppose que l'étoile a brusquement changé de luminosité en perdant une énorme partie de sa masse. Dans ce cas, la poussière produite pourrait alors cacher durablement les traces de l'étoile.

Dans l'autre hypothèse, plus incroyable encore, l'étoile supermassive se serait effondrée sur elle-même, devenant un trou noir mais sans passer par la case supernova. Un cas très surprenant car en l'état actuel de nos connaissances, les étoiles supermassives deviennent normalelement des supernovas en mourant.

D'autres études vont devoir être menées dans les années à venir pour tenter de comprendre le mystérieux phénomène qui a pu avoir lieu au sein de la galaxie Kinman. La mise en place du Extremely Large Telescope (ELT, soit Téléscope extrêmement grand) de l'ESO, en 2025, pourrait le permettre.

