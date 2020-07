Ils commandent une pizza peperonni, elle leur arrive en forme de croix gammée

Deux employés ont été renvoyés. Un couple américain a eu la désagréable surprise de découvrir une croix gammée formée de pepperoni sur leur pizza, samedi soir.

Jason Laska rentrait de chez ses parents quand il a décidé de prendre une pizza sur la route du retour, a rapporté CNN. Il s’est alors arrêté dans une pizzéria Little Caesars à Brook Park, situé au sud de Cleveland (Ohio).

Une fois à domicile, le couple a alors découvert «l’œuvre» des employés. «Nous avons été silencieux pendant quelques instants», a confié Jason au média américain. Il a ensuite tenté, en vain, de joindre la pizzéria mais personne n’a répondu. «C'est à ce moment que nous avons posté sur les réseaux sociaux, on voulait exprimer notre colère et montrer à notre famille et à nos amis quel genre d'endroit c'était (Little Caesars)».

Pepperoni swastika shocks Ohio couple; two Little Caesars employees fired https://t.co/ytpZdqe0l1 pic.twitter.com/MYtpb8i8CG — Ottawa Citizen (@OttawaCitizen) June 30, 2020

Dans un communiqué envoyé à CNN, le porte parole de Little Caesars Enterprises, Jill Proctor, a déclaré que sa société n’avait «aucune tolérance pour le racisme et les discriminations sous toutes leurs formes». L'entreprise a également ajouté qu’elle était entrée en contact avec Jason.

Pas entièrement satisfait par le renvoi des employés responsables, Jason Laska espère qu'ils ont au moins retenu la leçon : «Des choses comme celles-ci maintiennent la haine en vie dans ce monde. Nous avons tous besoin de l’exact opposé de cela en ce moment».

