Grâce à la pandémie, la fortune de Jeff Bezos atteint un pic historique

L'entreprise de Jeff Bezos ne connaît pas la crise. Selon l'agence Bloomberg spécialisée en économie et finance, la fortune du PDG d'Amazon a atteint un pic historique, lui permettant de battre son propre record.

L'homme le plus riche de la planète a désormais un patrimoine financier estimé à 172 milliards de dollars (153 milliards d'euros), alors que sa fortune s'élevait à 167.7 milliards de dollars en septembre 2018. Jeudi 2 juillet, l'action du groupe a augmenté de 4 % et la valeur d'une action atteint désormais les 2.890 dollars (2.570 euros), soit sept fois plus qu'il y a cinq ans. Depuis le début de l'année, Jeff Bezos a gagné 57.4 milliards de dollars, grâce notamment au boom des ventes en ligne pendant la pandémie de coronavirus.

En avril dernier, le directeur général d'Amazon France avait déclaré que le mastodonte du commerce en ligne avait connu de forts pics d'activité pendant la crise sanitaire, permettant à certaines catégories de produits de progresser «de plus de 100%».

Le multimilliardaire américain devance ainsi Bill Gates (114 milliards de dollars) et Bernard Arnault (90.9 milliards de dollards) sur le podium des personnalités les plus riches du monde. Après son divorce en juillet 2019 avec son ex-épouse MacKenzie, Jeff Bezos lui avait cédé un quart de ses parts dans Amazon, soit 4 %, faisant d'elle la douzième personnalité et la deuxième femme la plus riche du monde.

